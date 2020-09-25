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25 сентября 14:10
автор: Артур Гичунцев

Чимаев заявил, что UFC готов устроить ему бой с Масвидалем

В крайнем поединке 26-летний чеченец одержал победу за 17 секунд.

Представитель Швеции Хамзат Чимаев заявил, что может провести бой против американца Хорхе Масвидаля.

«Масвидаль хочет подраться с Диасом. Если с Диасом у него не получится, то наш бой возможен», – цитирует Чимаева ТАСС.

Напомним, швец выступает в лучшей лиге мира с июля 2020 года. В данный момент на его счету девять боев и девять побед, три из которых он одержал в UFC.

Что касается Масвидаля, то 35-летний американец – бывший претендент на титул чемпиона в полусреднем весе. В его активе 35 побед и 14 поражений.

источник: «Советский спорт»
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