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25 сентября 16:41
автор: Артур Гичунцев

Тухугов – о поединке с Даводу: Выйду и покажу свой лучший бой

Встреча состоится 27 сентября.

Российский боец UFC Зубайра Тухугов поделился ожиданиями от поединка с канадцем Хакимом Даводу.

«Честно говоря, не вижу в нем ничего сверхъестественного. Непобедимых не бывает. А Хакима можно переиграть как в стойке, так и в борьбе. То, что его считают хорошим бойцом, только прибавляет мне мотивации. В том числе и благодаря своему настрою я выйду и покажу свой лучший бой», – цитирует россиянина RT.

Напомним, Тухугов и Даводу проведут поединок на турнире UFC 253, который состоится 27 сентября и пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету россиянина 19 побед и четыре поражения. У канадца – 11 выигранных боев и одно поражение.

источник: «RT на русском»
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