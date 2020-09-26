Емельяненко поставил на победу Адесаньи в бою с Пауло Костой

Пауло тоже хорош и работает часто по корпусу. Любит прижимать к сетке, возиться, наносить удары исподтишка, но в центре октагона по большому счёту не представляет опасности.

Он в партере полный ноль, но защита от тейкдаунов у него неплохая. Исраэль будет всячески избегать проходов в ноги или чего-то подобного от Косты. Адесанья уже всё всем доказал в UFC и достоин носить титул чемпиона.

Но он «сдыхает» ближе к середине боя и терпит вторую часть поединка на морально-волевых. По сути, он может чем-то удивить нигерийца в партере, но я ещё ни разу не видел, чтобы он возился в борьбе. Однако у него «челюха» крепкая, и получать он по ней может на удивление долго, но при этом не падать.

Да, думаю даже этот бой может дойти до решения, почему нет? У Исраэля будет расти преимущество с каждым раундом, и по очкам он победит», – цитирует Емельяненко «Всепроспорт».

За всю карьеру в ММА 31-летний Адесанья провел 19 боев и одержал 19 побед. У 29-летнего бразильца – 13 боев и 13 побед.