Емельяненко поставил на победу Адесаньи в бою с Пауло Костой

Российский боец ММА Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Исраэля Адесаньи и Пауло Косты.
Напомним, их бой состоится 27 сентября и возглавит турнир UFC 253, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
«Сразу скажу, что вижу в этом поединке фаворитом нигерийского бойца. Он хорош сейчас, быстр, обладает отличной ударной техникой.
Он в партере полный ноль, но защита от тейкдаунов у него неплохая. Исраэль будет всячески избегать проходов в ноги или чего-то подобного от Косты. Адесанья уже всё всем доказал в UFC и достоин носить титул чемпиона.
Пауло тоже хорош и работает часто по корпусу. Любит прижимать к сетке, возиться, наносить удары исподтишка, но в центре октагона по большому счёту не представляет опасности.