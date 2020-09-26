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26 сентября 13:47
автор: Артур Гичунцев

Емельяненко поставил на победу Адесаньи в бою с Пауло Костой

В данный момент Адесанья является чемпионом UFC в среднем весе.

Российский боец ММА Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Исраэля Адесаньи и Пауло Косты.

Напомним, их бой состоится 27 сентября и возглавит турнир UFC 253, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Сразу скажу, что вижу в этом поединке фаворитом нигерийского бойца. Он хорош сейчас, быстр, обладает отличной ударной техникой.

Он в партере полный ноль, но защита от тейкдаунов у него неплохая. Исраэль будет всячески избегать проходов в ноги или чего-то подобного от Косты. Адесанья уже всё всем доказал в UFC и достоин носить титул чемпиона.

Пауло тоже хорош и работает часто по корпусу. Любит прижимать к сетке, возиться, наносить удары исподтишка, но в центре октагона по большому счёту не представляет опасности.

Но он «сдыхает» ближе к середине боя и терпит вторую часть поединка на морально-волевых. По сути, он может чем-то удивить нигерийца в партере, но я ещё ни разу не видел, чтобы он возился в борьбе. Однако у него «челюха» крепкая, и получать он по ней может на удивление долго, но при этом не падать.

Да, думаю даже этот бой может дойти до решения, почему нет? У Исраэля будет расти преимущество с каждым раундом, и по очкам он победит», – цитирует Емельяненко «Всепроспорт».

За всю карьеру в ММА 31-летний Адесанья провел 19 боев и одержал 19 побед. У 29-летнего бразильца – 13 боев и 13 побед.

источник: «Советский спорт»
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Емельяненко поставил на победу Адесаньи в бою с Пауло Костой
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