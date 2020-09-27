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27 сентября 08:28
автор: Юрий Нечаев

В главном карде UFC 254 выступят четверо россиян

Турнир запланирован на 24 октября.

UFC представил главный кард турнира, который должен пройти 24 октября на «Бойцовском острове».

В октагон поднимутся сразу четыре представителя России.

В главном поединке вечера Хабиб Нурмагомедов проведет очередную защиту титула. Соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи.

Кроме того, Александр Волков проведет поединок с Уолтом Харрисом, Ислам Махачев - с Рафаэлем Дос Аньосом, а Магомед Анкалаев - с Ионом Куцелабой.

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

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