В главном карде UFC 254 выступят четверо россиян

UFC представил главный кард турнира, который должен пройти 24 октября на «Бойцовском острове».
В октагон поднимутся сразу четыре представителя России.
В главном поединке вечера Хабиб Нурмагомедов проведет очередную защиту титула. Соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи.
Кроме того, Александр Волков проведет поединок с Уолтом Харрисом, Ислам Махачев - с Рафаэлем Дос Аньосом, а Магомед Анкалаев - с Ионом Куцелабой.
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На #UFC254 нас ждёт жаркий главный кард! #ОстровНаш #InAbuDhabi @VisitAbuDhabi
Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)