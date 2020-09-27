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27 сентября 08:45
автор: Юрий Нечаев

Хаким Даводу: Я хотел нокаутировать Тухугова, но он бегал от меня

В Абу-Даби завершился турнир UFC 253.

Канадский боец смешанных единоборств Хаким Даводу прокомментировал победу над россиянином Зубайра Тухуговым на UFC 253.

«Я недоволен, потому что это не был насыщенный на события бой. Я хотел его нокаутировать, но он был хитер и бегал от меня. Наверное, мне самому также надо прибавить в прессинге, чтобы не давать сопернику пространства», - цитирует канадца пресс-служба UFC.

Напомним, бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Даводу.

29-летний россиянин потерпел пятое поражение в карьере. Также в его активе 19 побед и один ничейный результат.

Даводу одержал 12-ю победу в ММА при одном поражении и одной ничьей.

источник: UFC.com
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