ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 сентября 09:20
автор: Юрий Нечаев

Дана Уайт: Адесанья легко победил Косту

В Абу-Даби завершился турнир UFC 253.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Исраэля Адесаньи над Пауло Костой.

«Это было доминирование года и это странно. Если вы посмотрите на все другие бои Косты, то он работал на все 100%. Мне кажется, что сегодня он донес до цели один джеб. Он не пытался прессинговать, что очень странно. Как бы то ни было, Адесанья легко победил», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, в главном поединке UFC 253 Адесанья нокаутировал Косту во втором раунде.

31-летний нигериец защитил титул чемпиона организации в среднем весе. Боец по-прежнему не знает поражений в ММА, одержав 20 побед в 20 поединках.

29-летний Коста потерпел первое поражение в карьере. В активе бразильца 13 побед.

источник: UFC.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Анна Щербакова: «Есть стимул надеяться, что будет отбор, будут главные старты сезона»Женская сборная России выиграла в ЭстонииЕлена Радионова приняла решение завершить спортивную карьеруСамая сексуальная спортсменка мира разделась и взорвала СетьТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Джон Джонс: Ребята, вы не рассердитесь, если я вернусь в полутяжелый вес и заберу свой пояс обратно?
Американец принял решение выступать в тяжелой весовой категории.
27.09.2020 10:42
ММА
автор: Юрий Нечаев
Девушка, взорвавшая сеть. Кто она для Юрия Палыча?
В инстаграме Юрия Семина обнаружилась опубликованной девушка с едва прикрытой грудью, небольшим количеством одежды и адреском.
Адесанья - после победы над Костой: Сегодня я напомнил всему миру, почему я — лучший
В Абу-Даби завершился турнир UFC 253.
27.09.2020 10:14
ММА
автор: Юрий Нечаев
Дана Уайт: Адесанья легко победил Косту
В Абу-Даби завершился турнир UFC 253.
27.09.2020 09:20
ММА
автор: Юрий Нечаев
Хаким Даводу: Я хотел нокаутировать Тухугова, но он бегал от меня
В Абу-Даби завершился турнир UFC 253.
27.09.2020 08:45
ММА
автор: Юрий Нечаев
В главном карде UFC 254 выступят четверо россиян
Турнир запланирован на 24 октября.
27.09.2020 08:28
ММА
автор: Юрий Нечаев
Адесанья нокаутировал Косту в главном поединке UFC 253
Мероприятие проходило в Абу-Даби.
27.09.2020 07:44
ММА
автор: Юрий Нечаев
Блахович нокаутировал Рейеса и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
Турнир UFC 253 проходит в Абу-Даби.
27.09.2020 07:10
ММА
автор: Юрий Нечаев
Тухугов проиграл Даводу на UFC 253
Турнир проходит в Абу-Даби.
27.09.2020 05:43
ММА
автор: Юрий Нечаев
Емельяненко поставил на победу Адесаньи в бою с Пауло Костой
В данный момент Адесанья является чемпионом UFC в среднем весе.
26.09.2020 13:47
ММА
автор: Артур Гичунцев
Брат Хабиба обратился к Тухугову: Ты усердно готовился, теперь пора пожинать плоды
Уроженец Чечни выйдет в октагон 27 сентября.
26.09.2020 09:28
ММА
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика