Дана Уайт: Адесанья легко победил Косту

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Исраэля Адесаньи над Пауло Костой.

«Это было доминирование года и это странно. Если вы посмотрите на все другие бои Косты, то он работал на все 100%. Мне кажется, что сегодня он донес до цели один джеб. Он не пытался прессинговать, что очень странно. Как бы то ни было, Адесанья легко победил», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, в главном поединке UFC 253 Адесанья нокаутировал Косту во втором раунде.

31-летний нигериец защитил титул чемпиона организации в среднем весе. Боец по-прежнему не знает поражений в ММА, одержав 20 побед в 20 поединках.

29-летний Коста потерпел первое поражение в карьере. В активе бразильца 13 побед.