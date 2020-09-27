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27 сентября 10:14
автор: Юрий Нечаев

Адесанья - после победы над Костой: Сегодня я напомнил всему миру, почему я — лучший

В Абу-Даби завершился турнир UFC 253.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился эмоциями после победы над Пауло Костой.

«Сегодня я напомнил всему миру, почему я — лучший. Андерсон Сильва оставил огромное наследие в этом дивизионе. Я хочу продолжить его дело. Это нелегко, но мы работаем.

Я уже написал Джареду Каннонье: «Уничтожишь Роберта Уиттакера — ты следующий», - приводит слова Адесаньи MMA Junkie.

Напомним, в главном поединке UFC 253 Адесанья нокаутировал Косту во втором раунде.

31-летний нигериец защитил титул чемпиона организации в среднем весе. Боец по-прежнему не знает поражений в ММА, одержав 20 побед в 20 поединках.

29-летний Коста потерпел первое поражение в карьере. В активе бразильца 13 побед.

источник: MMA Junkie
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