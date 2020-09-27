Адесанья - после победы над Костой: Сегодня я напомнил всему миру, почему я — лучший

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился эмоциями после победы над Пауло Костой.

«Сегодня я напомнил всему миру, почему я — лучший. Андерсон Сильва оставил огромное наследие в этом дивизионе. Я хочу продолжить его дело. Это нелегко, но мы работаем.

Я уже написал Джареду Каннонье: «Уничтожишь Роберта Уиттакера — ты следующий», - приводит слова Адесаньи MMA Junkie.

Напомним, в главном поединке UFC 253 Адесанья нокаутировал Косту во втором раунде.

31-летний нигериец защитил титул чемпиона организации в среднем весе. Боец по-прежнему не знает поражений в ММА, одержав 20 побед в 20 поединках.