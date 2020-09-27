Президент UFC: Хотели организовать бой Чимаева с Томпсоном

Глава UFC Дана Уайт рассказал о попытке промоушена устроить бой между представителем Швеции Хамзатом Чимаевым и американцем Стивеном Томпсоном.

«Хотели организовать бой Хамзата с Томпсоном, но Стивен захотел поединка с Эдвардсом», – приводит слова Уайта MMA Fighting.

В данный момент на счету 26-летнего Чимаева девять боев и девять побед. У 37-летнего Томпсона – 15 побед и четыре поражения.

Ранее швед заявил, что его следующий бой станет главным событием турнира UFC. Сейчас организация ищет ему соперника.