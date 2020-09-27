«Хватит врать». Макгрегор поругался с президентом UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал переписку с главой UFC Даной Уайтом.

В частности, он попросил устроить ему бой с 39-летним американцем Диего Санчесом. Уайт отказался идти на встречу спортсмену.

Позже функционер выступил перед журналистами. Он сказал следующее: «Публикация личной переписки – грязный поступок. Конор перешел кодекс чести. Когда ты входишь в тройку лучших бойцов UFC и просишь устроить поединок с 39-летним парнем, который находится вне рейтинга, то это абсурд. Конечно, я отвечу «нет».

32-летний Макгрегор не оставил это без внимания. В своем Twitter он написал: «Кодекс чести первым перешел ты. Хватит врать, друг. В мае я дал согласие на бой с Джастином Гэтжи, но ты пошел и сказал, что я отказался. Бой с Диего – всего лишь возможность получить еще один поединок».

Добавим, что ирландец – бывший чемпион лиги в двух весовых категориях. В его активе 22 боя и четыре поражения.