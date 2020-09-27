«Дайте мне тощего парня». Чимаев хочет подраться с Адесаньей

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, изъявил желание провести бой против чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи.

«Дайте мне тощего парня», – написал 26-летний Чимаев в соцсети после победы Адесаньи над бразильцем Пауло Костой.

Напомним, швец выступает в лучшей лиге мира с июля 2020 года. В данный момент на его счету девять боев и девять побед, три из которых он одержал в UFC.

Что касается Адесаньи, то 31-летний нигериец провел 20 боев и одержал 20 побед. Ранее он заявил, что хочет встретиться с американцем Джаредом Каннонье.