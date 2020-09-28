ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 сентября 06:45
автор: Артур Гичунцев

Чимаев обратился к UFC с просьбой устроить ему бой против Адесаньи

Ранее нигериец заявил, что Чимаев выступает на низком уровне и пытается устроить шумиху вокруг своей персоны.

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, изъявил желание подраться с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Борз готов к охоте и захватит то, что принадлежит Адесанье. UFC, я готов, сделайте так, чтобы это произошло», – написал Чимаев в своем Instagram, выложив коллаж с 31-летним нигерийцем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Khamzat Chimaev (@khamzat_chimaev)

Напомним, швец выступает в лучшей лиге мира с июля 2020 года. В данный момент на его счету девять боев и девять побед, три из которых он одержал в UFC.

Что касается Адесаньи, то 31-летний нигериец провел 20 боев и одержал 20 побед. Ранее он заявил, что хочет встретиться с американцем Джаредом Каннонье.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Kia Sorento (2020) цена и версии для РоссииСуарес стал игроком «Атлетико»Александр Тарханов расстался с «Енисеем»Модель снялась обнаженной перед открытым окномС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый островБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Чимаев обратился к UFC с просьбой устроить ему бой против Адесаньи
Ранее нигериец заявил, что Чимаев выступает на низком уровне и пытается устроить шумиху вокруг своей персоны.
28.09.2020 06:45
ММА
автор: Артур Гичунцев
Курс рубля обрушил трансферные перспективы «Локомотива»
История о том, как "Локомотив" решил подставить Манджукича с контрактом.
«Дайте мне тощего парня». Чимаев хочет подраться с Адесаньей
Ранее нигериец заявил, что Чимаев выступает на низком уровне и пытается устроить шумиху вокруг своей персоны.
27.09.2020 19:50
ММА
автор: Артур Гичунцев
«В чем проблема?» Американец Магни бросил вызов Чимаеву
В UFC он побеждал таких бойцов как Келвин Гастелум и Карлос Кондит.
27.09.2020 18:59
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Хватит врать». Макгрегор поругался с президентом UFC
Ирландец завершил карьеру летом 2020 года.
27.09.2020 14:54
ММА
автор: Артур Гичунцев
Тина Канделаки: В своих мечтах Макгрегор – человек-история, а в реальности он стучит по руке Хабиба
32-летний ирландец уступил россиянину в октябре 2018 года.
27.09.2020 14:11
ММА
автор: Артур Гичунцев
Президент UFC: Хотели организовать бой Чимаева с Томпсоном
В крайнем поединке уроженец Чечни нокаутировал соперника за 17 секунд.
27.09.2020 12:24
ММА
автор: Артур Гичунцев
Коста – после поражения от Адесаньи: Вернусь сильнее
Встреча прошла в Абу-Даби (ОАЭ).
27.09.2020 12:15
ММА
автор: Артур Гичунцев
Джон Джонс: Ребята, вы не рассердитесь, если я вернусь в полутяжелый вес и заберу свой пояс обратно?
Американец принял решение выступать в тяжелой весовой категории.
27.09.2020 10:42
ММА
автор: Юрий Нечаев
Адесанья - после победы над Костой: Сегодня я напомнил всему миру, почему я — лучший
В Абу-Даби завершился турнир UFC 253.
27.09.2020 10:14
ММА
автор: Юрий Нечаев
Дана Уайт: Адесанья легко победил Косту
В Абу-Даби завершился турнир UFC 253.
27.09.2020 09:20
ММА
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика