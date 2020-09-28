Чимаев обратился к UFC с просьбой устроить ему бой против Адесаньи

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, изъявил желание подраться с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Борз готов к охоте и захватит то, что принадлежит Адесанье. UFC, я готов, сделайте так, чтобы это произошло», – написал Чимаев в своем Instagram, выложив коллаж с 31-летним нигерийцем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khamzat Chimaev (@khamzat_chimaev) 27 Сен 2020 в 11:56 PDT

Напомним, швец выступает в лучшей лиге мира с июля 2020 года. В данный момент на его счету девять боев и девять побед, три из которых он одержал в UFC.