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30 сентября 00:49
автор: Виктор Шарафудинов

UFC представил постер боя Нурмагомедов – Гэтжи

Поединок состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

На официальной странице Абсолютного бойцовского чемпионата в инстаграме был опубликован постер главного поединка турнира UFC 254.

24 октября действующий чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сразится с временным чемпионом американцем Джастином Гэтжи. Поэтому UFC представляет их бой с заголовком «Чемпион против Чемпиона».

32-летний Нурмагомедов провел за всю карьеру в профессиональных смешанных единоборствах 28 поединков и одержал 28 побед. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.

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🏆 KHABIB vs GAETHJE 🏆 Your #UFC254 poster has just dropped!

Публикация от ufc (@ufc)

источник: Instagram
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UFC представил постер боя Нурмагомедов – Гэтжи
Поединок состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
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