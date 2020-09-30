UFC представил постер боя Нурмагомедов – Гэтжи

На официальной странице Абсолютного бойцовского чемпионата в инстаграме был опубликован постер главного поединка турнира UFC 254.

24 октября действующий чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сразится с временным чемпионом американцем Джастином Гэтжи. Поэтому UFC представляет их бой с заголовком «Чемпион против Чемпиона».

32-летний Нурмагомедов провел за всю карьеру в профессиональных смешанных единоборствах 28 поединков и одержал 28 побед. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.