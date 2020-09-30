Тухугов объяснил свою тактику в поединке с Даводу

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов объяснил свое поведение в поединке против канадца Хакима Даводу на турнире UFC 253.

Большую часть третьего раунда россиянин вел себя пассивно. После боя Даводу заявил, что соперник не хотел драться а только убегал.

«Салам Алайкум. Всех Приветствую. К сожалению я подрался слабо как никогда. С такой командой я не должен был проигрывать, и я знаю, что сегодня очень сильно расстроил всех своих болельщиков, родных и близких. Я был уверен, что выиграл первые два раунда и решил не рисковать в третьем раунде и это была моя главная ошибка. Вроде особо не устал в бою, дальше надо обследоваться, залечить небольшие травмы и ИншаАллах вернуться как можно скорей и порадовать всех тех, кто болеет и переживает за меня!» - написал Тухугов в инстаграм.

Напомним, бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Даводу.

29-летний россиянин потерпел пятое поражение в карьере. Также в его активе 19 побед и один ничейный результат.

Даводу одержал 12-ю победу в ММА при одном поражении и одной ничьей.