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30 сентября 12:47
автор: Юрий Нечаев

Тухугов объяснил свою тактику в поединке с Даводу

Бой прошел в Абу-Даби 27 сентября.

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов объяснил свое поведение в поединке против канадца Хакима Даводу на турнире UFC 253.

Большую часть третьего раунда россиянин вел себя пассивно. После боя Даводу заявил, что соперник не хотел драться а только убегал.

«Салам Алайкум. Всех Приветствую. К сожалению я подрался слабо как никогда. С такой командой я не должен был проигрывать, и я знаю, что сегодня очень сильно расстроил всех своих болельщиков, родных и близких. Я был уверен, что выиграл первые два раунда и решил не рисковать в третьем раунде и это была моя главная ошибка. Вроде особо не устал в бою, дальше надо обследоваться, залечить небольшие травмы и ИншаАллах вернуться как можно скорей и порадовать всех тех, кто болеет и переживает за меня!» - написал Тухугов в инстаграм.

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Салам Алайкум всех Приветствую, к сожалению я подрался слабо как никогда. С такой командой я не должен был проигрывать, и я знаю что сегодня очень сильно расстроил всех своих болельщиков, родных и близких. Я был уверен, что выиграл первые два раунда и решил не рисковать в третьем раунде и это была моя главная ошибка . Вроде особо не устал в бою , дальше надо обследоваться, залечить небольшие травмы и ИншаАллах вернуться как можно скорей и порадовать всех тех, кто болеет переживает за меня!

Публикация от Zubaira Tukhugov (@zubairatukhugov)

Напомним, бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Даводу.

29-летний россиянин потерпел пятое поражение в карьере. Также в его активе 19 побед и один ничейный результат.

Даводу одержал 12-ю победу в ММА при одном поражении и одной ничьей.

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