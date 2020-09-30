Петр Ян вошел в десятку лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории

Чемпион UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян включен в десятку лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

Таким образом, 27-летний россиянин обошел в этом списке экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Отметим, что другой спортсмен из РФ – чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил вторую позицию. Лучшим является американец Джон Джонс, а замыкает тройку обладатель титула в среднем весе Исраэль Адесанья.

Что касается Яна, то за всю карьеру в ММА он выиграл 15 боев и потерпел одно поражение.

Ранее сообщалось, что его следующим соперником станет американец Альджамейн Стерлинг.