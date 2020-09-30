Колби Ковингтон: У Гэтжи хватает борцовских навыков, чтоб оказать сопротивление Хабибу

Американский боец UFC Колби Ковингтон считает, что его соотечественник Джастин Гэтжи может одержать победу над россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«У Гэтжи хватает борцовских навыков, чтоб оказать сопротивление Хабибу. Думаю, Джастин – первый боец, который в состоянии его победить. Это будет интересный поединок», – сказал американец в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Добавим, что 32-летний уроженец Дагестана – чемпион UFC в легком весе. Он провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.