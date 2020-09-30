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30 сентября 14:56
автор: Артур Гичунцев

Колби Ковингтон: У Гэтжи хватает борцовских навыков, чтоб оказать сопротивление Хабибу

Встреча состоится 24 октября.

Американский боец UFC Колби Ковингтон считает, что его соотечественник Джастин Гэтжи может одержать победу над россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«У Гэтжи хватает борцовских навыков, чтоб оказать сопротивление Хабибу. Думаю, Джастин – первый боец, который в состоянии его победить. Это будет интересный поединок», – сказал американец в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Добавим, что 32-летний уроженец Дагестана – чемпион UFC в легком весе. Он провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.

источник: «Советский спорт»
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Колби Ковингтон: У Гэтжи хватает борцовских навыков, чтоб оказать сопротивление Хабибу
Встреча состоится 24 октября.
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