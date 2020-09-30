ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 сентября 18:31
автор: Артур Гичунцев

Колби Ковингтон: Хабиб не сможет перевести меня в партер, а в стойке я его перебью

За всю карьеру в ММА американец одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Топовый боец UFC Колби Ковингтон объяснил, почему россиянин Хабиб Нурмагомедов не будет переходить в полусредний дивизион.

В данный момент 32-летний уроженец Дагестана является чемпионом в легком весе. В его активе 28 боев и 28 побед.

«Хабиб не будет переходить в полусредний вес. Он понимает, что в этом дивизионе его ждет тяжелое испытание. Здесь нет слабых бойцов. Взять, к примеру, меня. Со мной ему будет очень тяжело, потому что он не сможет перевести меня в партер, а в стойке я его перебью», – сказал американец в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЕС разрабатывает правила, заставящие крупные технологические компании делиться даннымиЗагитова и Ягудин расскажут о «Ледниковом периоде» в эфире Первого каналаНовиков ушёл в отставку с поста главного тренера «Динамо»Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет«Лучшее тело Земли»
«Толстяк, ты что несешь?» Макгрегор устроил выпад на Даниэля Кормье
Ранее американец заявил, что бывший чемпион ищет легких боев.
30.09.2020 18:48
ММА
автор: Артур Гичунцев
ЦСКА — клуб, где плакать нельзя. Откровения Кучаева
Кучаев: когда порвал «кресты», плакал в раздевалке. Мне сказали: «Иди отсюда, там поплачь»
Колби Ковингтон: Хабиб не сможет перевести меня в партер, а в стойке я его перебью
За всю карьеру в ММА американец одержал 16 побед и потерпел два поражения.
30.09.2020 18:31
ММА
автор: Артур Гичунцев
Колби Ковингтон: У Гэтжи хватает борцовских навыков, чтоб оказать сопротивление Хабибу
Встреча состоится 24 октября.
30.09.2020 14:56
ММА
автор: Артур Гичунцев
Петр Ян вошел в десятку лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории
В крайнем поединке россиянин одолел Жозе Альдо.
30.09.2020 14:18
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор сменил имидж (фото)
Ирландец объявил о завершении карьеры в июне этого года.
30.09.2020 12:52
ММА
автор: Артур Гичунцев
Тухугов объяснил свою тактику в поединке с Даводу
Бой прошел в Абу-Даби 27 сентября.
30.09.2020 12:47
ММА
автор: Юрий Нечаев
Ян впервые вошел в топ-10 рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий
Россиянин опередил Конора Макгрегора.
30.09.2020 10:16
ММА
автор: Юрий Нечаев
UFC представил постер боя Нурмагомедов – Гэтжи
Поединок состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
30.09.2020 00:49
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Дудаев оспорит титул у Алмейды на турнире ACA 112
4 октября в Грозном пройдет турнир ACA 112.
29.09.2020 12:01
ММА
автор: Сергей Ващенко
Нурмагомедов – о поединке с Гэтжи: Это будет эпичный бой
Он состоится 24 октября.
28.09.2020 13:32
ММА
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика