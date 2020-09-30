Колби Ковингтон: Хабиб не сможет перевести меня в партер, а в стойке я его перебью

Топовый боец UFC Колби Ковингтон объяснил, почему россиянин Хабиб Нурмагомедов не будет переходить в полусредний дивизион.
В данный момент 32-летний уроженец Дагестана является чемпионом в легком весе. В его активе 28 боев и 28 побед.
«Хабиб не будет переходить в полусредний вес. Он понимает, что в этом дивизионе его ждет тяжелое испытание. Здесь нет слабых бойцов. Взять, к примеру, меня. Со мной ему будет очень тяжело, потому что он не сможет перевести меня в партер, а в стойке я его перебью», – сказал американец в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
источник: «Советский спорт»