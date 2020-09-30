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30 сентября 18:48
автор: Артур Гичунцев

«Толстяк, ты что несешь?» Макгрегор устроил выпад на Даниэля Кормье

Ранее американец заявил, что бывший чемпион ищет легких боев.

Ирландец Конор Макгрегор отреагировал на заявление экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье, который ныне работает экспертом на ТВ.

«Дурачок, ты забыл, что я дрался в январе? Толстяк, ты что несешь? Мне специально не давали боя. Я хотел подраться в мае, но ты, видимо, не в курсе», – написал 32-летний Макгрегор в соцсети.

Напомним, ирландец объявил о завершении карьеры в июне этого года. В его активе 22 победы и четыре поражения. Он был чемпионом UFC в легком и полулегком весах.

Ранее Макгрегор заявил, что решил уйти из спорта, поскольку устал от постоянных споров с руководством лиги. Также он подчеркнул, что промоушен не смог предложить ему интересный поединок.

источник: «Советский спорт»
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