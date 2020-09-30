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30 сентября 19:21
автор: Артур Гичунцев

Блахович – Кормье: Тащи свою жирную задницу в октагон, я научу тебя уважать других

Ранее американец заявил, что поляк не смог бы победить Джона Джонса.

Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович обратился к эксперту лиги Даниэлю Кормье.

«Тащи свою жирную задницу в октагон, я научу тебя уважать других», – написал поляк в своем Twitter.

Блахович стал чемпионом лиги, победив американца Доминика Рейеса. Бойцы разыграли вакантный титул, который ранее оставил Джон Джонс.

Добавим, что в активе 37-летнего Блаховиач 27 побед и восемь поражений. Что касается Кормье, то 40-летний американец – экс-чемпион в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и три поражения.

источник: «Советский спорт»
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Блахович – Кормье: Тащи свою жирную задницу в октагон, я научу тебя уважать других
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