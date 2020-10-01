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01 октября 18:08
автор: Артур Гичунцев

Уайт рассказал, почему Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором

Первый бой состоялся в октябре 2018 года и завершился в пользу россиянина.

Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил информацию о желании промоушена устроить реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

По словам функционера, 32-летний уроженец Дагестана отказался продолжать переговоры после заявления ирландца о боксерском поединке с Мэнни Пакьяо. Также его возмутил скорый благотворительный бой Макгрегора с американцем Дастином Порье.

«Хабиб дал согласие, но Конор начал творить эту чушь и все испортил. Мы были уверены, что на правильном пути и сможем достичь соглашения, но потом Хабиб сказал: «Конор идет #####». Вот и все», – цитирует Уайта MMA Fighting.

За всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед. Он является чемпионом UFC в легком весе. На счету Макгрегора – 22 победы и четыре поражения. Он был чемпионом в двух весовых категориях.

Ранее сообщалось, что ирландец проведет реванш с Порье 12 декабря в Дублине.

источник: «Советский спорт»
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Уайт рассказал, почему Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором
Первый бой состоялся в октябре 2018 года и завершился в пользу россиянина.
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