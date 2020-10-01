«Тяжелый поединок». Чимаев дал прогноз на бой Нурмагомедов – Гэтжи

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, дал комментарий перед боем Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

Напомним, их поединок состоится 24 октября и станет главным событием турнира UFC 254.

«Предстоит жёсткий поединок. Я думаю, Хабиб заберёт этот бой. Он более выносливый, а Гэтжи не использует борьбу. Гэтжи ещё не встречался с борцами уровня Хабиба. Хабиб у меня фаворит, где-то 70 на 30», – цитирует Чимаева ТАСС.

Добавим, что 32-летний уроженец Дагестана – чемпион UFC в легком весе. Он провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед. У 31-летнего американца – 22 победы и два поражения.