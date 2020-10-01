«В моем арсенале есть «гильотина». Нурмагомедов раскрыл план на бой с Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как собирается победить американца Джастина Гэтжи.

Напомним, их поединок состоится 24 октября и станет главным событием турнира UFC 254.

«В моем арсенале есть еще «гильотина», которую я хорошо делаю левой рукой. Я бы хотел сделать так, чтобы он устал, а потом задушить его «гильотиной», – цитирует россиянина ТАСС.

Добавим, что 32-летний уроженец Дагестана провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед. У 31-летнего американца – 22 победы и два поражения.