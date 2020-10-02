Хабиб отказался от участия в реалити-шоу вместе Макгрегором, назвав его «человеческим мусором»

Как передает «Профиль», партнером 32-летнего россиянина по съемочной площадке должен был стать Конор Макгрегор. По словам менеджера Нурмагомедова, его клиент отказался от подобного сотрудничества, назвав ирландца «человеческим мусором».

Напомним, что в своей карьере Хабиб принял участие в 28 боях, в которых ни потерпел ни одного поражения. На счету 32-летнего Макрегора 26 поединков, 22 победы (19 нокаутом) и четыре поражения, в том числе от Нурмагомедова в октябре 2018 года на турнире UFC 229.