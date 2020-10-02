Хабиб Нурмагомедов: Сейчас Макгрегор Twitter-боец, он не вернется в ММА

Согласно информации «Профиля», 32-летний россиянин считает, что ирландец уже не вернется в смешанные единоборства.

– Он больше не будет драться. Сейчас он Twitter-боец. Больше никакого ММА. Как думаете, Twitter заплатит ему? – сказал Нурмагомедов в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что Макгрегор хочет провести благотворительный поединок против американца Дастина Порье. Бой должен состоятся 12 декабря.

На счету 32-летнего Макрегора 26 поединков по правилам смешанных единоборств, 22 победы (19 нокаутом) и четыре поражения, в том числе от Нурмагомедова в октябре 2018 года на турнире UFC 229.

В июне этого года ирландец в очередной раз объявил о завершении карьеры в ММА.