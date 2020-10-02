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02 октября 11:47
автор: Владислав Корегин

Менеджер Чимаева: Многие бойцы UFC отказываются сражаться с Хамзатом

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером бойца UFC Хамзата Чимаева сообщил о том, что многие спортсмены из организации не желают проводить поединки с уроженцем Чечни.

Как передает «Профиль», Абдель-Азиз поблагодарил американца Нила Магни за то, что он не побоялся бросить вызов его клиенту.

– Уважаю, Нил. Многие парни из рейтинга уже перестали брать трубку, – написал менеджер на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что следующий поединок Чимаева возглавит турнир UFC. Сейчас промоушен ищет ему соперника. Одними из вероятных соперников 26-летнего спортсмена являются бразилец Дэмиан Майя и американец Стивен Томпсон.

Чимаев выступает в UFC с июля 2020 года. Он провел три боя и одержал три победы.

источник: «Профиль»
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Менеджер Чимаева: Многие бойцы UFC отказываются сражаться с Хамзатом
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