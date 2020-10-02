Менеджер Чимаева: Многие бойцы UFC отказываются сражаться с Хамзатом

Как передает «Профиль», Абдель-Азиз поблагодарил американца Нила Магни за то, что он не побоялся бросить вызов его клиенту.

– Уважаю, Нил. Многие парни из рейтинга уже перестали брать трубку, – написал менеджер на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что следующий поединок Чимаева возглавит турнир UFC. Сейчас промоушен ищет ему соперника. Одними из вероятных соперников 26-летнего спортсмена являются бразилец Дэмиан Майя и американец Стивен Томпсон.

Чимаев выступает в UFC с июля 2020 года. Он провел три боя и одержал три победы.