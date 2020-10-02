Хабиб Нурмагомедов: Будет ли у меня мотивация продолжать драться, если выиграю у Гэтжи? Я не знаю

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что о своем будущем в UFC подумает после поединка с американцем Джастином Гэтжи.

«Будет ли у меня мотивация продолжать драться, если выиграю у Гэтжи? Честно говоря, это очень хороший вопрос. Я не знаю. Я люблю конкурировать с лучшими бойцами мира. Вот почему я нахожусь здесь. Я в UFC не для того, чтобы зарабатывать деньги.

Не думаю, что я выйду на пенсию. Мы подумаем об этом после боя. Дана Уайт сказал, что у него есть большие планы, связанные со мной», – цитирует бойца MMA Junkie.

Напомним, Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. На сегодняшний момент в его активе 28 побед в 28 поединках. Свой последний бой 31-летний россиянин провел в сентябре прошлого года. Хабиб удушающим приемом победил американца Дастина Порье.

В активе Гэтжи 22 победы и два поражения в профессиональной карьере.