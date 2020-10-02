Хабиб Нурмагомедов: Тухугов не должен был отдавать Даводу третий раунд

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение Зубайра Тухугова от канадца Хакима Даводу на турнире UFC 253.

«После второго раунда я сказал ему, что оба раунда могут отдать как одному, так и другому. Третий раунд нельзя было отдавать. В таких боях судьи смотрят на третий раунд.

Уже ничего не вернешь. Мне бы хотелось, чтобы он подрался в январе. Надо победить и вернуть свои позиции», — рассказал Нурмагомедов в ходе онлайн-конференции.

Напомним, бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Даводу.

29-летний россиянин потерпел пятое поражение в карьере. Также в его активе 19 побед и один ничейный результат.