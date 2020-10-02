3 октября в Москве пройдет турнир MMA Series 16

В главном событии вечера москвич Максим Викторов (4-1) встретится с Исломом Шароповым (4-2) из Узбекистана, а во втором по значимости поединке настоящую рубку устроят тяжи Сергей Дьяконов (10-2) и Михаил Сысоев (10-7).
Файткард турнира
Предварительные поединки
- * Владислав Пальчиков (0-0, Старый Оскол) vs. Никита Карин (0-0, Москва), полусредний вес;
- * Нарожный Егор (0-0, Сергиев Посад) vs. Михаил Дектерев (4-8, Ижевск), полулегкий вес;
- * Иван Паршиков (3-0, Москва) vs. Евгений Исаков (0-0, Курск), легчайший вес;
- * Мурадил Абдурахманов (2-3, Киргизия) vs. Владлен Сидоренко (4-4, Зеленоград), полусредний вес;
- Основной кард:
- * Владимир Либеров (5-3, Калуга) vs. Антон Белоусов (1-0, Муром), полулегкий вес;
- * Сергей Денисов (5-2, Москва) vs. Сомадов Расул (3-2, Таджикистан), полусредний вес;
- * Никита Кочетков (10-7, Москва) vs Шерзод Каюмов (3-2, Таджикистан), легчайший вес;
- * Денис Валин (4-1, Москва) vs. Акматов Адилет (2-0, Киргизия), полутяжелый вес;
- * Максим Дюпин (3-1, Москва) vs. Петр Берг (4-2, Москва), легчайший вес;
- * Сергей Хрисанов (0-0, Москва) vs. Александр Корзеенок (2-0, Москва), полутяжелый вес;
Главные события вечера
- * Сергей Дьяконов (10-2, Муром) vs. Михаил Сысоев (10-7, Волгоград), тяжелый вес;
- * Максим Викторов (4-1, Москва) vs. Ислом Шаропов (4-2-0, Узбекистан), полусредний вес.