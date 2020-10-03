Уайт – о бое Адесанья – Джонс: Мы должны это сделать, 100%

Глава UFC Дана Уайт хочет устроить бой американца Джона Джонса и представителя Нигерии Исраэля Адесаньи.

«Мы должны это сделать. 100%. Этот бой станет важным событием для всего ММА. Но для начала Адесанья должен встретиться с победителем пары Уиттакер – Каннонье», – цитирует Уайта BJPenn.

Напомним, 31-летний нигериец – чемпион UFC в среднем весе. На его счету 20 боев и 20 побед. 32-летний американец – бывший обладатель пояса в полутяжелом дивизионе. В его активе 26 побед и одно поражение. Он является первым номером рейтинга вне зависимости от весовой категории.