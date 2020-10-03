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03 октября 19:48
автор: Артур Гичунцев

Томпсон согласился на бой с Чимаевым

Их поединок станет главным событием вечера.

Как сообщает журналист Yahoo Sports Дэн Ветцель, уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, проведет следующий бой в ноябре 2020 года.

По данным источника, UFC хочет устроить ему встречу против американца Стивена Томпсона. Ожидается, что их поединок станет главным событием турнира, который пройдет в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

В данный момент на счету 26-летнего Чимаева девять боев и девять побед. У 37-летнего Томпсона – 15 побед и четыре поражения.

источник: «Советский спорт»
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