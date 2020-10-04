Дана Уайт: Если Хабиб победит Гэтжи, то вы получите бой с Фергюсоном

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что не оставляет надежд организовать поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

«Если Хабиб победит Гэтжи, то вы получите бой с Фергюсоном. Мы над этим работаем. Надеюсь, их бой с Хабибом состоится, потому что люди хотят его увидеть», - приводит слова Уайта Sports Illustrated.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Фергюсон срывался уже пять раз. В апреле этого года Тони техническим нокаутом проиграл соотечественнику Джастину Гэтжи, который и станет следующим соперником Хабиба. Их поединок запланирован на 24 октября.

Добавим, что россиянин является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. На сегодняшний момент в его активе 28 побед в 28 поединках. Свой последний бой 31-летний боец провел в сентябре прошлого года. Хабиб удушающим приемом победил американца Дастина Порье.