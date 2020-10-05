Джастин Гэтжи: Хочу нокаутировать Хабиба или заставить его сдаться

Американец Джастин Гэтжи высказался перед боем против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Не собираюсь выяснять, кто сильнее в плане борьбы. Меня вообще не волнует исход поединка. Я выступаю ради своих родных. Хочу нокаутировать Хабиба или заставить его сдаться», – цитирует американца MMA Fighting.

В данный момент у 31-летнего американца 22 победы и два поражения. На счету 32-летнего россиянина – 28 боев и 28 побед.

Добавим, что его бой с Нурмагомедовым состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).