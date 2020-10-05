Томпсон – о бое с Чимаевым: Почему я должен драться с парнем, который даже не входит в рейтинг?

Американец Стивен Томпсон объяснил, почему отказался от боя с представителем Швеции Хамзатом Чимаевым.

«Я прошел огромный путь, чтоб оказаться в списке лучших. Почему я должен драться с парнем, который даже не входит в рейтинг? Думаю, это несправедливо», – цитирует американца MMA Fighting.

За всю карьеру в ММА 26-летний Чимаев провел девять боев и одержал девять побед. У 37-летнего Томпсона – 15 побед и четыре поражения. Он занимает пятое место в рейтинге полусреднего веса UFC.