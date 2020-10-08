Макгрегор рассказал об условиях возвращения в UFC

- Дастин, привет! Я принял предложение UFC провести бой с тобой, но сказал им, что он должен пройти в 2020 году. Учитывая все мои недавние травмы, буду готов к 21 ноября, а также 12 или 19 декабря, - написал Макгрегор в своем твиттере.

Ранее стало известно, что глава UFC Дана Уайт договорился с американцем Дастином Порье о поединке с ирландцем.

Кроме этого оба бойца договорились о благотворительном поединке в Дублине (Ирландия), который должен пройти 12 декабря.

В данный момент на счету Макгрегора 22 победы и четыре поражения. У 31-летнего Порье - 26 побед и шесть поражений.