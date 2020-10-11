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11 октября 07:57
автор: Юрий Нечаев

Уланбеков посвятил первую победу в UFC Абдулманапу Нурмагомедову

На «Бойцовском острове» завершился очередной турнир промоушена.

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков посвятил первую победу в UFC Абдулманапу Нурмагомедову.

«Я хочу посвятить победу своему тренеру - Абдулманапу Нурмагомедову», - цитирует спортсмена ТАСС.

Также боец опубликовал трогательный пост на своей странице в инстаграм.

Напомним, сегодня Уланбеков победил бразильца Бруну Силву на турнире UFC Fight Night.

Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу россиянину 30-27, 29-28, 29-28.

29-летний Уланбеков проводил свой первый поединок в UFC. Всего в ММА у него 13 побед и одно поражение.

Абдулманап Нурмагомедов тренировал Уланбекова. Отец Хабиба ушел из жизни этим летом из-за последствий коронавирусной инфекции.

источник: ТАСС
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