Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков посвятил первую победу в UFC Абдулманапу Нурмагомедову.

«Я хочу посвятить победу своему тренеру - Абдулманапу Нурмагомедову», - цитирует спортсмена ТАСС.

Также боец опубликовал трогательный пост на своей странице в инстаграм.

Напомним, сегодня Уланбеков победил бразильца Бруну Силву на турнире UFC Fight Night.

Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу россиянину 30-27, 29-28, 29-28.

29-летний Уланбеков проводил свой первый поединок в UFC. Всего в ММА у него 13 побед и одно поражение.

Абдулманап Нурмагомедов тренировал Уланбекова. Отец Хабиба ушел из жизни этим летом из-за последствий коронавирусной инфекции.