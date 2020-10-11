Джонсон победил Конго в главном поединке Bellator 248

Американец Тимоти Джонсон победил француза Чейка Конго в главном поединке Bellator 248.

Боец из США одержал верх раздельным решением судей 28:29, 29:28, 29:28.

Таким образом, Джонсон взял реванш у Конго за поражение нокаутом на турнире Bellator 208 в октябре 2018 года.

35-летний американец одержал 14-ю победу в ММА при шести поражениях. Джонсон продлил выигрышную серию до трех боев подряд.

45-летний Конго потерпел 11-е поражение в карьере. В активе француза 30 побед и две ничьих. Еще один поединок был признан несостоявшимся.