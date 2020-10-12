Магомедшарипов может встретиться с Родригесом в декабре

Поединок между россиянином Забитом Магомедшариповым и Яиром Родригесом из Мексики может состояться в декабре 2020 года.

Об этом сообщил тренер российского бойца Мансур Учакаев.

«Планируем, что бой может пройти в декабре. С учетом того, что Ортега дерется с «Корейским зомби» (Чон Чхан Сон), соперник у нас должен быть тот же - Родригес», - цитирует Учакаева ТАСС.

Напомним, Магомедшарипов и Родригес должны были встретиться 29 августа, но поединок сорвался из-за травмы мексиканца.

29-летний россиянин одержал в ММА 18 побед и потерпел одно поражение (6-0 в UFC). Победная серия Забита составляет 14 поединков.