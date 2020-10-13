Штырков - о поединке с Исмаиловым: Мы давно хотели подраться

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал предстоящий поединок против соотечественника Магомеда Исмаилова.

«Мы оба давно говорили, что хотим подраться. Теперь все официально - готовимся к декабрю», - приводит слова Штыркова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что бой состоится в рамках турнира АСА 115, запланированного на 12 декабря.

34-летний Исмаилов одержал 17 побед в ММА при двух поражениях и одном ничейном результате. В своем последнем поединке, который состоялся 24 июля, Магомед техническим нокаутом победил Александра Емельяненко.

В активе 32-летнего Штыркова также 17 выигранных боев, одна ничья и одно поражение. Последний раз Иван выходил в октагон 22 февраля, когда единогласным решением судей победил поляка Михаила Пастернака.