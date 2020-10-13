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13 октября 16:59
автор: Юрий Нечаев

Штырков - о поединке с Исмаиловым: Мы давно хотели подраться

Место проведения мероприятия пока не определено.

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал предстоящий поединок против соотечественника Магомеда Исмаилова.

«Мы оба давно говорили, что хотим подраться. Теперь все официально - готовимся к декабрю», - приводит слова Штыркова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что бой состоится в рамках турнира АСА 115, запланированного на 12 декабря.

34-летний Исмаилов одержал 17 побед в ММА при двух поражениях и одном ничейном результате. В своем последнем поединке, который состоялся 24 июля, Магомед техническим нокаутом победил Александра Емельяненко.

В активе 32-летнего Штыркова также 17 выигранных боев, одна ничья и одно поражение. Последний раз Иван выходил в октагон 22 февраля, когда единогласным решением судей победил поляка Михаила Пастернака.

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