Чемпионский поединок Fight Nights Global между Бикревым и Амировым признан несостоявшимся

Чемпионский поединок Fight Nights Global в полусреднем весе между россиянами Дмитрием Бикревым и Шамилем Амировым признан несостоявшимся.

Об этом сообщает ТАСС.

Поединок прошел 25 сентября в рамках турнира Fight Nights Global 98. Судьи остановили бой и присудили победу Амирову.

«Бой просмотрен зарубежными судьями и признан несостоявшимся из-за нарушения правил - удара коленом в голову в положении «партер», - сообщили агентству в Fight Nights Global.

Таким образом, на счету 34-летнего Бикрева осталось 11 побед и три поражения в ММА