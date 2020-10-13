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13 октября 19:18
автор: Юрий Нечаев

Чемпионский поединок Fight Nights Global между Бикревым и Амировым признан несостоявшимся

Турнир прошел 25 сентября.

Чемпионский поединок Fight Nights Global в полусреднем весе между россиянами Дмитрием Бикревым и Шамилем Амировым признан несостоявшимся.

Об этом сообщает ТАСС.

Поединок прошел 25 сентября в рамках турнира Fight Nights Global 98. Судьи остановили бой и присудили победу Амирову.

«Бой просмотрен зарубежными судьями и признан несостоявшимся из-за нарушения правил - удара коленом в голову в положении «партер», - сообщили агентству в Fight Nights Global.

Таким образом, на счету 34-летнего Бикрева осталось 11 побед и три поражения в ММА

У Амирова — три победы, одна ничья и одно поражение.

источник: ТАСС
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