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14 октября 06:56
автор: Артур Гичунцев

Александр Емельяненко сделал прогноз на бой Нурмагомедов – Гэтжи

Встреча состоится 24 октября.

Российский боец ММА Александр Емельяненко считает, что Хабиб Нурмагомедов может проиграть американцу Джастину Гэтжи.

Напомним, их поединок станет главным событием турнира UFC 254, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

«Это самый неудобный противник для Нурмагомедова. Он и бьет хорошо, и борется. Неизвестно, в какой форме подойдет к этому бою Хабиб, насколько он будет заряжен на победу. Ему придется тяжело. Хабиб наиболее близок к первому поражению.

Ринг уравнивает всех. Никакой разницы, где драться, нет: хоть в Абу-Даби, хоть в Москве, хоть в Дагестане. Если боец готов, он победит. Но у россиянина может возникнуть недооценка соперника. Тем не менее, будем держать кулаки за Хабиба», – цитирует Емельяненко Vseprosport.

Добавим, что 32-летний уроженец Дагестана –чемпион UFC в легком весе. Он провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед. У 31-летнего американца – 22 победы и два поражения.

источник: «Советский спорт»
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