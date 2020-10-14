Турнир UFC 254 с участием Нурмагомедова может пройти в присутствии зрителей

Турнир UFC 254, запланированный на 24 октября, может пройти в присутствии зрителей.

Об этом сообщил директор промоушена по маркетингу на Ближнем Востоке Рашид Аль-Саид.

«В настоящее время мы изучаем, как привлечь болельщиков на UFC 254. Мы думаем, как отделить фанатов от бойцов и персонала на территории арены, но при этом безопасно доставить их внутрь. Я настроен оптимистично, но нельзя ставить под угрозу здоровье и безопасность, это наш приоритет», - цитирует Аль-Саида hoteliermiddleeast.com.

Напомним, главным событием UFC 254 должен стать поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Российский боец проведет третью защиту пояса UFC в легком весе. На сегодняшний момент в активе россиянина 28 побед в 28 поединках в ММА.