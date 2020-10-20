Команда Махачева подтвердила, что боец не примет участие на турнире UFC 254

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев не выступит на турнире UFC в Абу-Даби, который пройдет в ночь на 24 октября.

– Ислам не выступит в Абу-Даби. Он уже находится в США, бой может пройти в ноябре или декабре, – сказали ТАСС в команде спортсмена.

Напомним, что 29-летний россиянин должен быть провести поединок с Рафаэлем дос Аньосом, однако бразилец снялся с турнира из-за положительного теста на Covid-19. UFC пытался найти Махачеву другого соперника, но поиск не дал результатов.

В активе дагестанского бойца 18 побед и одно поражение (7-1 в UFC).