Тренер Волкова: Мы сделали необходимые выводы после поражения от Блейдса

– Вся подготовка проходила в Москве. Мы сделали выводы по последнему бою. Главный из них в том, что участвовать в поединках такого уровня, не имея спаррингов, отработок и достаточного времени на плодотворный лагерь, весьма тяжело. Готовиться в домашних условиях в период пандемии можно, но только на выносливость и общую физическую форму, – цитирует Кияшко News.ru.

Напомним, что 31-летний Волков проведет бой с Харрисом в рамках основного карда турнира UFC 254. В ММА россиянин одержал 31 победу и потерпел восемь поражений. Свой последний поединок он провел 20 июня этого года, уступив американцу Кертису Блейдсу единогласным решением судей.

37-летний Харрис в поединках по правилам смешанных единоборств одержал 13 побед и потерпел восемь поражений.