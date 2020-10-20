Хачанов пожелал удачи всем российским бойцам на турнире UFC 254 (видео)

– Я большой фанат смешанных единоборств. Хочу отдельно пожелать удачи Хабибу Нурмагомедову, Саше Волкову и всем остальным российским бойцам на предстоящем турнире UFC 254. Вся Россия поддерживает, болеет, у вас все получится, и «Остров» наш, – сказал Хачанов.

Напомним, что главным событием турнира станет поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи за пояс чемпиона организации в легком весе.

В рамках основного карда Магомед Анкалаев встретится с Ионом Куцелабой из Молдавии, а Александр Волков – с американцем Уолтом Харрисом.