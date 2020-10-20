«Мочить, как в сортире!». Тактаров поддержал Волкова перед поединком с Харрисом на турнире UFC 254

Ветеран ММА Олег Тактаров поддержал своего соотечественника Александра Волкова, оставив комментарий под постом в одной из соцсетей бойца, посвященным поединку с американцем Уолтом Харрисом в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби.

– Мочить, как в сортире! – написал Тактаров в Instagram.

По правилам смешанных единоборств 31-летний Волков одержал 31 победу и потерпел восемь поражений. Свой последний поединок он провел 20 июня этого года, уступив американцу Кертису Блейдсу единогласным решением судей. У 37-летнего Харриса 13 выигрышей и восемь поражений.