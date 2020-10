Британский телеканал выпустил трогательный анимационный ролик о Хабибе и его отце (видео)

Британский телеканал BT Sport в преддверии поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи на одной из своих аккаунтов в соцсетях опубликовал анимационное видео, главными героями которого стали 32-летний дагестанец и его покойный отец Абдулманап Нурмагомедов.

В ролике показывается путь российского бойца к 30 победам в организации и то, какой весомый вклад внес отец спортсмена в успехи сына в октагоне.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Поединок Хабиб – Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби. 32-летний россиянин победил во всех своих 28 проведенных боях. У 31-летнего американца – 22 победы и два поражения.

From the mountains of Dagestan to UFC champion.



Whether in spirit, or in person, Abdulmanap was in Khabib's corner every step of the way.



«Father's plan» is not finished just yet. The job is not quite done...#UFC254 pic.twitter.com/iAGJJmrtXl