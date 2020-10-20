Британский телеканал выпустил трогательный анимационный ролик о Хабибе и его отце (видео)

Британский телеканал BT Sport в преддверии поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи на одной из своих аккаунтов в соцсетях опубликовал анимационное видео, главными героями которого стали 32-летний дагестанец и его покойный отец Абдулманап Нурмагомедов.

В ролике показывается путь российского бойца к 30 победам в организации и то, какой весомый вклад внес отец спортсмена в успехи сына в октагоне.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Поединок Хабиб – Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби. 32-летний россиянин победил во всех своих 28 проведенных боях. У 31-летнего американца – 22 победы и два поражения.