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20 октября 20:15
автор: Виктор Шарафудинов

Два российских бойца поддержали убийцу французского учителя

Зелим Имадаев и Альберт Дураев оказались в центре скандала.

Два российских бойца MMA Зелим Имадаев и Альберт Дураев опубликовали сообщения в инстаграме в оправдание 18-летнего убийцы Абдулаха Анзорова.

16 октября эмигрировавший во Францию уроженец Чечни Анзоров убил и обезглавил в городе Конфлан-Сент-Онорин учителя истории и географии Самюэля Пати.

На страшное преступление Анзорова побудил урок Пати, на котором тот продемонстрировал карикатуры на пророка Мохаммеда из журнала Charlie Hebdo. Убийца был застрелен полицейскими при попытке ареста.

Имадаев в сториз своего инстаграма назвал Анзорова «героем», а Дураев написал в соцсетях о том, что «во Франции свобода слова потеряла свое начало», прикрепив смеющийся смайлик.

Оба спортсмена затем удалили свое сообщения, но скриншоты разошлись в интернете.

Имадаев ранее провел несколько боев в UFC, а всего на его счету восемь побед и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

Дураев известен по выступлением в промоушене ACA. В его активе 12 побед и три поражения.

источник: Instagram
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