Два российских бойца поддержали убийцу французского учителя

Два российских бойца MMA Зелим Имадаев и Альберт Дураев опубликовали сообщения в инстаграме в оправдание 18-летнего убийцы Абдулаха Анзорова.

16 октября эмигрировавший во Францию уроженец Чечни Анзоров убил и обезглавил в городе Конфлан-Сент-Онорин учителя истории и географии Самюэля Пати.

На страшное преступление Анзорова побудил урок Пати, на котором тот продемонстрировал карикатуры на пророка Мохаммеда из журнала Charlie Hebdo. Убийца был застрелен полицейскими при попытке ареста.

Имадаев в сториз своего инстаграма назвал Анзорова «героем», а Дураев написал в соцсетях о том, что «во Франции свобода слова потеряла свое начало», прикрепив смеющийся смайлик.

Оба спортсмена затем удалили свое сообщения, но скриншоты разошлись в интернете.