UFC уволил Имадаева после комментариев в поддержку убийцы

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на своем сайте опубликовал заявление по поводу увольнения российского бойца Зелима Имадаева.

Пресс-служба UFC сообщает, что контракт Имадаева был разорван еще летом, хотя Зелим выступил на турнире UFC Fight Night 176 в начале сентября.

Стоит отметить, что Абсолютный бойцовский чемпионат опубликовал свое заявление вскоре после того, как Имадаев опубликовал в соцсетях скандальное сообщение, назвав «героем ислама» Абдулаха Анзорова, который 16 октября убил и обезглавил во Франции учителя истории Самюэля Пати.

18-летний уроженец Чечни Анзоров после своего жуткого преступления был убит полицейскими при попытки задержания.

Имадаев провел в UFC три поединка, потерпев три поражения. Всего в его активе восемь побед в 11 боях в профессиональных смешанных единоборствах.