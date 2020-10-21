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21 октября 10:00
автор: Юрий Нечаев

Поединок Махачев - дос Аньос может состояться 14 ноября

Россиянин является партнером по команде Хабиба Нурмагомедова.

Поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Рафаэлем дос Аньосом может состояться 14 ноября в США.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на команду бразильского спортсмена.

Напомним, бой был запланирован на 24 октября, но дос Аньос не сможет выступить на турнире UFC 254, так как заразился коронавирусом.

В активе 28-летнего Махачева 18 побед и одно поражение в поединках по правилам смешанных единоборств (7-1 в UFC).

35-летний бразилец одержал 28 побед и потерпел 13 поражений в ММА (18-11 в UFC). Он является бывшим чемпионом UFC в легком весе.

источник: ТАСС
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