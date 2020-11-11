Магомед Исмаилов: И я, и Хабиб против убийств и насилия

Магомед Исмаилов рассказал о своем отношении к убийству учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин.

16 октября Пати был убит и обезглавлен уроженцем Москвы чеченского происхождения Абдулахом Анзоровым после того, как на уроке свободы слова показал своим ученикам карикатуру на исламского пророка Мухаммеда, опубликованную изданием Charlie Hebdo.

«Хочу сразу сказать: мы против убийств и насилия, – заявил Исмаилов в интервью RT. – И я, и Хабиб, и другие. Мы не поддерживаем то, что именно он сделал. Просто получилось так, что в наших заявлениях акцент был сделан на карикатурах, а не на действиях этого мужчины. Естественно, когда нам говорят, что будут вывешивать подобные изображения на зданиях, мы реагируем именно на это».