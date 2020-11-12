Магомед Исмаилов: Сен-Пьер – единственный, кто может повлиять на возвращение Хабиба в октагон

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов считает, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру только ради поединка с канадцем Жоржем Сен-Пьером.

– Будет очень здорово, если они оба вернутся ради одного поединка. Думаю, Жорж – единственный, кто может повлиять на решение Хабиба возобновить карьеру, – цитирует Исмаилова «RT на русском».

Напомним, что 24 октября Нурмагомедов на турнире UFC 254 взял верх над американцем Джастином Гэтжи в поединке за титул чемпиона организации в легком весе. По окончании боя Нурмагомедов объявил, что провел свой последний поединок в организации.

Отметим, что за свою карьеру 32-летний россиянин одержал 29 побед в 29 поединках.

Что касается Сен-Пьера, то 39-летний канадец является бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе. Всего за свою карьеру он провел 28 поединков по правилам смешанных единоборств, одержал 26 побед и потерпел два поражения.